ЧП на заводе: мужчина умер на рабочем месте, обвинили мастера участка 2 23.02.2022, 16:47

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иллюстрационное фото

Рабочий приступил к выполнению обязанностей без прохождения инструктажа.

Мастер в августе 2020 года не обеспечил соблюдение правил безопасности и охраны труда, когда допустил рабочего без прохождения инструктажа к работе в качестве станочника деревообрабатывающих станков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

В ходе производственного процесса рабочий одновременно подал в зону пиления станка две заготовки, из-за чего произошел обратный выброс обрезка, который попал ему в область груди. Полученные телесные повреждения повлекли смерть работника.

Суд Столинского района признал мастера участка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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