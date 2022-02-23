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На карнавале в Кельне покажут игрушки Путина и зубы Лукашенко

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  • 23.02.2022, 17:09
  • 4,566
На карнавале в Кельне покажут игрушки Путина и зубы Лукашенко

Фотофакт.

На этой неделе в так называемый "бабий четверг", 24 февраля, в Рейнской области в Германии начинается сезон уличного карнавала, пишет DW. Обычно посмотреть на процессию, в которой участвуют многие тысячи членов карнавальных сообществ, собираются сотни тысяч зрителей. На этот раз количество зрителей и участников ограничено, но со стадиона будет, конечно же, вестись телевизионная трансляция.

Из года в год особый интерес во время процессий в "бешеный понедельник" всегда вызывают сатирические композиции, которые провозят по городу.

Работа над ними уже почти завершена. Во вторник, 22 февраля, результаты представили прессе.

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