На карнавале в Кельне покажут игрушки Путина и зубы Лукашенко 1 23.02.2022, 17:09

4,566

Фотофакт.

На этой неделе в так называемый "бабий четверг", 24 февраля, в Рейнской области в Германии начинается сезон уличного карнавала, пишет DW. Обычно посмотреть на процессию, в которой участвуют многие тысячи членов карнавальных сообществ, собираются сотни тысяч зрителей. На этот раз количество зрителей и участников ограничено, но со стадиона будет, конечно же, вестись телевизионная трансляция.

Из года в год особый интерес во время процессий в "бешеный понедельник" всегда вызывают сатирические композиции, которые провозят по городу.

Работа над ними уже почти завершена. Во вторник, 22 февраля, результаты представили прессе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».