Мобилизация в «ЛДНР»: мужчины прячутся от оккупантов, переодеваясь в женщин 8 23.02.2022, 17:26

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Жители оккупированного Донбасса не хотят стать «пушечным мясом».

Мужчин призывного возраста "хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы", их хотят использовать в качестве "пушечного мяса", считает советник министра внутренних дел Украины, сообщает unian.net.

На оккупированных Россией территориях Донбасса мужчины прячутся от оккупантов, которые объявили всеобщую мобилизацию. Жители так называемых "ЛДНР" не хотят воевать и переодеваются в женщин, чтобы их не схватили прямо посреди улицы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в оккупированном Донбассе многие мужчины не хотят выходить на улицу. Жители "ЛДНР" не готовы стать "пушечным мясом" в случае возможных боевых действий. Более того, некоторые переодеваются в женщин.

"На оккупированных РФ территориях украинского Донбасса, мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтоб использовать их как пушечное мясо при будущих возможных боевых действиях. Некоторые, ходят по улице переодевшись в женское платье. Это не шутка и не преувеличение - это реальность!", - написал Геращенко.

Если Путин все же решить начать наступление, считает советник главы МВД, то первыми он пошлет на войну не россиян, а жителей "ЛДНР", которые не хотят брать в руки оружие.

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