«Белавиа» не получит российские самолеты? 1 23.02.2022, 17:35

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Фото: ТАСС

Осенью 2021 года против белорусского авиаперевозчика были введены санкции.

“Белавиа”, скорее всего, не получит российские самолеты “Суперджет” в этом году. Авиакомпания не значится среди новых получателей “Суперджетов” — по крайней мере тех, о которых уже объявлено официально.

Осенью 2021 года ирландские компании ввели санкции в отношении “Белавиа” и обязали вернуть самолеты, взятые в лизинг. Среди вариантов замены авиаэксперты называли и российский “Суперджет”. Но в этом году флот белорусской авиакомпании едва ли пополнится российскими самолетами.

“Возможно, специально не упоминают среди новых клиентов”

Всего компания “Гражданские самолеты Сухого” в этом году планирует передать заказчикам 32 “Суперджета”.

Среди новых получателей “Суперджетов” в этом году заявлены российская авиакомпания “Аврора” и Федеральное медико-биологическое агентство. Может ли “Белавиа” появиться в списке заказчиков позже? Информированный источник "Еврорадио" считает, что это едва ли возможно.

— Самолеты же не строят на склад: мол, сейчас наклепаем побольше, завтра поищем покупателей. Их делают под заказ, а лист ожидания может растягиваться на годы. На этот год, как видно, список заказчиков уже озвучен. Возможно, на следующий “Белавиа” могла бы заявиться, и тогда в 2023-м ей бы сделали самолет-другой. Ну или если в этом году вдруг кто-то из заказчиков откажется. Такое тоже бывает.

Кроме “Авроры” и Федерального медико-биологического агентства, “Суперджеты” получат авиакомпании “Россия”, Red Wings и "Азимут". Теоретически “Белавиа” могут специально не называть в числе новых заказчиков.

— Известно, что в этом году будет поставлено 32 самолета. Из них 23 уйдут в Red Wings и “России”, а сколько из оставшихся девяти бортов остальным трем заказчикам, не говорится. Возможно, сюда тоже может затесаться “Белавиа”, а в числе новых клиентов ее специально не упоминают, если те попросили умолчать.

А кроме того, у компании есть возможность увеличить объем производства.

— В прежние несколько лет самолетов собирали меньше, чем планируют в этом году. А вот за 2017-й собрали 33 “Суперджета”, то есть задел для минимального расширения есть. Опять же, на этот год запланировано поставить 32 самолета — но сюда могут войти несколько штук, собранных в прошлом году, как это бывает обычно.

Да, ясности никакой еще нет. Но я склонен думать, что в этом году “Суперджетов” у "Белавиа" не будет.

Напомним, что небо для “Белавиа” по многим направлениям остается закрытым. Если бы “Белавиа” лишилась самолетов в 2019 году, то потеря более чем половины парка стала бы ударом по маршрутной сети. Но основные рыночные удары “Белавиа” уже получила. Сначала — от коронавируса. Потом — от санкций. Так что станет ли “Белавиа” вообще приобретать новые самолеты в условиях “урезанной” маршрутной сети, пока неясно.

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