Почему у кремлевских воров такие грустные глаза Римвидас Валатка, LRT

23.02.2022, 17:43

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Римвидас Валатка

Фото: DELFI

Мы стали свидетелями начала падения путинского режима.

В понедельник Путин устроил очередной аншлюс. Спустя восемь лет после аннексии Крыма он официально оторвал два уже давно оккупированных участка украинской территории. В регион сразу после аншлюса Донбасса были введены дополнительные части российской армии.

"Независимость" Лугандонии более чем комична. Путин признал две «республики», созданные на российских штыках, и подписал акты об их признании с двумя гражданами России, членами партии «Единая Россия». Более "независимых" трудно найти.

Хельсинкский Заключительный акт 1975 года, устанавливавший нерушимость послевоенных границ в Европе и подписанный Москвой, растоптан и окончательно выброшен на помойку. Путинская Россия продолжает необъявленную войну с Украиной.

Скажет ли Запад хотя бы сейчас, что это война? Война, достойная беспрецедентных санкций и реальной военной и экономической поддержки Украины.

Если это не будет сделано, а, похоже, что некоторые страны НАТО не захотят назвать эту аннексию войной, Путин не остановится. Цель кремлевского Гитлера XXI века — откусывать украинскую территорию до тех пор, пока она не станет второстепенным государством или даже российским протекторатом.

Перспектива Европы не радует. Но она не безнадежна. Да, Путин гримасничает, высмеивает бандитским жаргоном здравый смысл и требования Берлина и Парижа этого не делать. Но что он выиграл?

Сосредоточив на границах Украины почти всю свою армию, которая должна уже быть в Киеве, кремлевский царь в конце концов признал лишь фейковую независимость своих оккупированных территорий. Это можно было сделать давно, но Минские соглашения были козырем для шантажа Украины.

Путин утратил козырь, который был у него на руках. Теперь Донбасс больше не является внутренним конфликтом Украины. Сейчас это война России с Украиной. Путину не удалось создать в Украине пятую колонну. В этом смысле признание Лугандонии выгодно Украине, а не Кремлю. Одно только восстановление разрушенного Донбасса обойдется Москве дороже, чем Россия ежегодно тратит на здравоохранение.

По сравнению с угрозой взять Киев, это больше похоже на тупик, чем на очередную победу Путина. Окружение Путина, похоже, это тоже понимает.

Никто не кричит «Донбасс наш». Постановочное заседание путинского Совбеза должно было выглядеть как парад победителей. Как штаб Гитлера после аннексии Австрии или хотя бы как эйфория Москвы после аннексии Крыма. Но это было похоже на заседание Гаагского трибунала с длинной скамьей подсудимых. Шеф российской внешней разведки Нарышкин заикался и путался так, как будто присутствовал на похоронах собственной безбедной жизни.

Кремлевского вора можно понять. Воры хотели продолжать воровать и пользоваться свободой и прочими благами веселой жизни на Западе, а Путин столкнул их в разоренный Донбасс.

Поведение путинских приспешников демонстрирует, что мы стали свидетелями начала падения путинского режима.

Да, Путин может попытаться захватить часть Донбасса, контролируемую Украиной. Он признал Лугандонию в границах двух областей. Да, он и дальше будет угрожать большой войной. Но радости в глазах кремлевских воров уже не видно. Россия начинает давиться не по размеру отхваченным куском.

Римвидас Валатка, LRT

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