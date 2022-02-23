В Борисове спасатели нашли пропавших вчера детей 2 23.02.2022, 17:49

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Фото: МЧС

Мальчиков нашли невредимыми и доставили домой.

Ночью в Борисове развернулась спасательная операция: больше двухсот человек искали двоих детей, которые не вернулись домой после школы. Мальчиков нашли утром невредимыми и доставили домой, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи в поисках детей в МЧС поступило сегодня в 1.40 ночи. На поиски сразу выехали спасатели, подключились несколько штабов и управлений МЧС. Через какое-то время присоединились личный состав Борисовского отдела по ЧС и Борисовского РУВД, военные, представители Красного Креста и другие. Всего — 221 человек.

В первую очередь спасатели прочесывали дворы, подвалы и чердаки в городе, также обследовали железнодорожные станции и составы. Часть людей осматривали пойму Березины.

В ходе поисков оказалось, что вечером 22 февраля братья, ученики 1-го и 3-го классов, направились в Борисовскую центральную библиотеку. Со слов знакомой мальчиков, около 23.00 она видела их в городе — тогда школьники сели в автобус. Связь с потерявшимися отсутствовала.

Детей нашли утром 23 февраля: в 8.57 мальчиков заметили водители пожарной аварийно-спасательной части. После возвращения родителям ребят осмотрела бригада скорой помощи — они в порядке. На месте с родителями и детьми работала психолог.

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