Лукашенко обиделся на шутку Комиссаренко 3 23.02.2022, 17:55

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Слава Комиссаренко

Против юмориста возбуждено уголовное дело.

Против юмориста Славы Комиссаренко возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Александра Лукашенко (статья 367 УК), сообщает mediazona.by.

В январе Комиссаренко во время выступления в Киеве рассказал, что его объявил в розыск КГБ, после чего он уехал из России в Киев.

По словам Комиссаренко, ему написал «человек, который связан с беларускими протестами» и предупредил, что комика собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь».

На своей странице в фейсбуке стендапер написал, что «уехал я, как оказалось не зря», так как сотрудники КГБ «звонили, писали ему смски».

«Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — написал Слава Комиссаренко.

После президентских выборов 2020 года Комиссаренко начал высказываться на политические темы в своих выступлениях. В интервью Юрию Дудю он рассказал, что его родителей «[силовики] уже искали в Беларуси».

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