Виталий Кличко выступил с экстренным обращением к жителям украинской столицы 2 23.02.2022, 18:08

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Виталий Кличко

Сегодня украинский парламент рассмотрит решение о введении ЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление по введению чрезвычайного положения в столице. Он заявил, что комендантский час пока в Киеве вводиться не будет.

Об этом Кличко сообщил в ходе срочного онлайн-брифинга.

“В соответствии с законодательством, ВР должна принять решение о ЧС в течение 48 часов. Сегодня парламент рассмотрит решение. Что будет означать, если это решение будет принято? На территории областей будут работать оперативные штабы под главенством ОГА или КГГА. Может ограничиваться движение транспорта, его осмотр, устанавливается ограничение массовых мероприятий, запрещаются митинги. Комендантский час не вводится до одобрения отдельного решения. Мы на связи с штабами теробороны и командующим сил теробороны. Потребности теробороны будут решаться в оперативном режиме. Все решения и меры одобрит оперштаб Киева, который соберется сегодня после решения ВР.

Обращаюсь к Киевлянам – без паники. ЧС, который вводит государство – шаг на упреждение, для обеспечения порядка и общественной безопасности. Для предупреждения возможных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране“, – заявил мэр Киева.

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