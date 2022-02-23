В плохих дорогах на Шарковщине обвинили снова погоду 5 23.02.2022, 18:38

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В агрогородке в 30 километрах от МКАД дорога превратилась в реку.

В плохих дорогах на Шарковщине обвинили снова погоду. А в агрогородке в 30 километрах от МКАД дорога превратилась в реку (на видео), пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

— Из-за погодных условий, сложившихся в зимний период 2022 года, а именно переходы температуры через нулевые отметки, которые способствовали скорейшему разрушению слоев асфальта (на фото), — ответил председатель райисполкома Андрей Шинкевич.

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