Саудовская Аравия заменит российскую нефть 1 23.02.2022, 19:06

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Фондовый рынок Саудовской Аравии пережил взлет до максимумов за 15 лет.

В то время как страны Запада осуждают признание Россией «ДНР» и «ЛНР», по крайней мере одно государство в мире тихо аплодирует решению Путина, пишет finanz.ru.

Саудовская Аравия пережила взлет фондового рынка до максимумов за 15 лет во главе с национальным добывающим гигантом Saudi Aramcо на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины и первых санкций, которые начинают вводить США и Евросоюз.

Бумаги крупнейшей нефтяной компании мира, на которую приходится каждый десятый баррель добычи и 15% запасов «черного золота» на планете, подскочили до исторического рекорда на этой неделе.

Хотя нефть держится дорогой достаточно долго, именно украинский кризис стал катализатором, после которого акции Saudi Aramcо включили турбо-режим. С начала года компания подорожала на 11%. Ее ближайший российский конкурент - «Роснефть» - напротив потеряла 28% капитализации, или 12,5 млрд долларов.

Спрос на саудовскую нефть увеличивается по мере того, как трейдеры в Европе и Азии начинают сторониться российских сортов, опасаясь угодить в капкан санкций.

И хотя меры против энергосектора Запад планирует вводить в последнюю очередь, санкции против банков, таких как Сбер или ВТБ, могут ударить по валютным платежам. А это беспокоит риск-менеджмент в финансовых организация - от банков до страховщиков, обслуживающих танкерные перевозки.

На этом фоне российская нефть резко дешевеет относительно других сортов: каждый баррель Urals в Европе продается на 5-6 долларов дешевле Brent, хотя в начале года торговался с «наценкой».

По отдельным партия дисконт достигал 6,8 доллара - максимума с 2006 года. Это указывает «на ослабление спроса на российскую нефть со стороны европейских потребителей», пишут аналитики ПСБ.

Нефтетрейдеры в Азии, закупавшие российские сорта ESPO и Sokol с Дальнего Востока, также беспокоятся, что пострадают от торговых ограничений, если Россия окажется под санкциями, рассказали Bloomberg представители компаний.

По словам трейдеров, участники рынка начинают пересматривать планы закупок у России на апрель, выбирая как альтернативу саудовскую нефть или сорта из ОАЭ. Несколько покупателей в Европе сообщили, что также предпочитают подождать, чем закончится ситуация с Украиной.

Россия качает 10 млн баррелей в сутки, из которых 5 млн уходит на экспорт, разделенный поровну между Европой и Азий. Добыча Саудовской Аравии примерно такая же, но поставки на мировой рынок выше - 7 млн баррелей в день.

Во время ценовой войны 2020 года саудиты показали, что способны быстро увеличить добычу до 12 млн баррелей в день. При этом совокупные мощности королевства составляют 13 млн баррелей в сутки.

Еще 2 млн баррелей в сутки может поступить на рынок от Объеденных Арабских Эмиратов, которые горят желанием нарастить добычу и прошлым летом едва не вышли из сделки ОПЕК+, требуя поднять свою квоту. ОАЭ качают 3 млн баррелей в день, но имеют долгосрочный план увеличения мощностей до 5 млн баррелей.

Наконец 1,3 млн баррелей в сутки может добавить Иран, как только с него снимут международные санкции, оценивает стратег по сырьевым рынкам ING Уоррен Паттерсон. Длившиеся год переговоры с Исламской республикой ускорились на фоне украинского кризиса, и американские дипломаты уже говорят, что до сделки осталось несколько недель.

Иранская нефть способна уронить цену барреля на 15-20 долларов, говорит Франческо Песоле, стратег BofA Europe. Впрочем, признает он, какой именно объем есть у Ирана - неясно, поскольку нефть продается в обход санкций, и эту теневую торговлю сложно оценить. По данным Bloomberg, число танкеров-призраков, перевозящих сырье подсанкционных стран, утроилось: сейчас их более 70, хотя в 2019 году было 20-25.

Масштабные санкции против России «станут настоящей проблемой для энергетического сектора, даже если они не будут направлены на экспорт напрямую», говорит Ливиа Пэгги, директор по политическим рискам консалтинговой компании GPW (ее цитирует The Moscow Times).

Российский энергетический сектор настолько огромен, а участие друзей и союзников Путина в нем настолько велико, что новые санкции, как минимум, заставят западные компании «временно приостановить работу, пока они не разберутся, насколько их это затрагивает», предупреждает она.

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