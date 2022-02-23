Введение чрезвычайного положения в Украине: Опубликован текст законопроекта

Введение чрезвычайного положения в Украине: Опубликован текст законопроекта3
- 23.02.2022, 19:27
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Чрезвычайное положение будет введено сроком на 30 суток.
Текст законопроекта о введении чрезвычайного положения в Украине опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает censor.net.
Чрезвычайное положение планируется ввести с 00:00 24 февраля сроком на 30 суток.
Вводят чрезвычайное положение на территории: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.
В случае принятия законопроекта документ вступит в силу со дня его опубликования.