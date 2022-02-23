Как западные санкции против Кремля ударили по Лукашенко 1 23.02.2022, 19:38

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Белорусам лучше изъять деньги из банков.

Эскалация напряженности вокруг Украины наряду с признанием Кремлем независимости «ЛНР» и «ДНР», а также введенными в ответ за это западными (и не только) санкциями чувствительно ударила по российской экономике. Задела она и Беларусь. Насколько сильно? Об этом «Белсату» на условиях анонимности рассказал белорусский экономист.

Эксперт отметил, что в ситуации с российской экономикой «самым очевидным следствием последних событий вокруг Украины стало заметное падение фондового рынка – порядка 20 %».

«В Беларуси фондового рынка нет, падать, слава Богу, нечему», – отметил с иронией экономист.

Упал и курс российского рубля, достигая примерно 80,5 российских рублей за доллар, что было максимумом с осени 2020 года. По словам эксперта, «для российского рубля это заметное падение».

А вот удешевление белорусского рубля, сказал он, не было столь значительным, «если правильно на белорусский рубль смотреть». Да, курсы доллара и евро значительно выросли, но суммарно стоимость валютной корзины – доллара, евро и российского рубля – выросла всего лишь на 0,36 %.

«То есть, было падение белорусского рубля, но умеренное», – заявил экономист.

На фоне же некоторого восстановления позиций российского рубля 23 февраля, курсы доллара и евро в Беларуси снизились, а российского рубля – вырос. И хотя в результате корзина валют все же выросла в цене, но опять незначительно – на 0,26 %.

«Если это будет продолжаться каждый день, то будет серьезная девальвация. Но если это происходит день-два, то это достаточно скромная реакция белорусского рубля. Поэтому пока еще сложно говорить о каких-то наступивших последствиях для белорусской экономики вообще», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, даже валютный рынок, несмотря на колебания отдельных валют, резкого ухудшения ситуации пока не замечает.

«СберБанк» следующий?

Среди первых жертв западных санкций в отношении России с белорусской стороны оказался и «Банк БелВЭБ» – белорусская дочка российского «ВЭБ.РФ», попавшая под рестрикции вместе с материнской компанией. Однако, считает экономист, «задело не Беларусь, а один российский банк в Беларуси».

«У клиентов банка могут возникнуть проблемы с валютными платежами», – заявил он.

При этом, по его мнению, гражданам и предприятиям, которые хранят доллары в этом банке, «наверное, лучше их оттуда изъять». Но платежи и операции в белорусских или российских рублях не пострадают, полагает собеседник.

По неофициальной информации, в аналогичной ситуации с санкциями могут оказаться еще как минимум «СберБанк» и «Банк ВТБ Беларусь» – «не самые крупные, но более чем средние банки по белорусским меркам». Однако, по мнению экономиста, рублевые операции это не затронет, поскольку существующий дизайн санкций «не означает немедленное банкротство российских банков и невозможность платежей».

«Никаких проблем не заметит»

Причины же того, что санкции «не оказались очень болезненными», эксперт видит в том, что страны, вводящие их, «хотят себе оставить поле для маневра в будущем».

«Если ввести максимально жесткие санкции, от которых банки и финансовая система России просто ложатся, это, конечно, будет выглядеть эффектно. Но после уже никаких санкционных рычагов не останется», – считает экономист.

Поэтому, полагает он, России будут «отрубать хвост по частям».

Ситуация между тем вокруг Украины продолжает накаляться. 23 февраля Россия начала эвакуацию своих дипломатов, обсуждается и ввод вместо них регулярных войск, что уже сопровождается очередным ростом курса доллара в РФ. Если же холодная война перерастет в горячую, то не исключена вероятность нового обвала на российской бирже и новых санкций со стороны западных стран и их союзников.

При этом в ЕС призывают и к новым санкциям в отношении белорусских властей, которые позволили разместиться на своей территории российским войскам. Если же последние из Беларуси нападут на Украину или Минск вслед за Москвой признает «ЛНР» и «ДНР», то санкции уже точно заденут Беларусь не по касательной.

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