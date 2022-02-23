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Антон Геращенко: Россияне, остановите Путина!

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  • 23.02.2022, 20:10
  • 7,742
Антон Геращенко: Россияне, остановите Путина!
Антон Геращенко

Советник главы МВД Украины записал мощное обращение.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обратился к гражданам РФ с просьбой остановить агрессивные намерения президента РоссииПутина.

Как сообщает censor.net, свое обращение Геращенко опубликовал на своей странице в соцсети.

Геращенко обращается в нем к лидерам общественного мнения в России и российской молодежи и предупреждает об угрозах, которые станут реальностью в случае полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Смотрите полное обращение:

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