Антон Геращенко: Россияне, остановите Путина!22
- 23.02.2022, 20:10
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Советник главы МВД Украины записал мощное обращение.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обратился к гражданам РФ с просьбой остановить агрессивные намерения президента РоссииПутина.
Как сообщает censor.net, свое обращение Геращенко опубликовал на своей странице в соцсети.
Геращенко обращается в нем к лидерам общественного мнения в России и российской молодежи и предупреждает об угрозах, которые станут реальностью в случае полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.
Смотрите полное обращение: