Валерий Залужный: Снесем орду, как только она пересечет границы 15 23.02.2022, 20:36

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Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ заверил, что военные Украины понимают, как действовать в случае наступления РФ.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что резервисты упорно выполняют указ о призыве. Поэтому он уверен в надежности защиты Украины. Об этом он написал в Facebook, сообщает unian.net.

Залужный поблагодарил резервистов оперативного резерва ВСУ, которые с сегодняшнего дня массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы. Ввиду обострения на линии соприкосновения, а также необходимость обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен", - отметил Залужный.

Он также отметил, что сегодня украинская армия образца 2022 года - не 2014-го. Воины закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы.

"Мы изменились изнутри. ВСУ - это несокрушимый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Нами разработаны и утверждены четкие планы реагирования на любые изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены. Я благодарен всем военнослужащим, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника держат позиции, дают нам время и возможность усилить и прикрыть другие направления. Вместе мы - сила", - добавил он.

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