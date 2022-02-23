«Ночью какие-то женщины ломились в дверь очень громко» 23.02.2022, 20:51

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На что жалуются постояльцы минских гостиниц?

Большой туризм пока на паузе. Но как-то радовать себя все же надо, поэтому сумки-рюкзаки в руки — и вперед, путешествовать по родной стране, открывая ее для себя с новой стороны, пишет «Онлайнер».

Отдельным видом развлечений в поездке может стать жизнь в гостиницах — поверьте, в Беларуси хватает как доступных вариантов, так и предложений из сегмента люкс. Впечатлений, уверены, хватит и в том, и в другом случае. А чтобы подбодрить вас, мы собрали отзывы о белорусских отелях. В целом все постояльцы довольны гостеприимством и сервисом, но встречаются и необычные, порой даже забавные замечания, которые говорят больше о постояльцах, нежели о гостиницах.

Если заглянуть на сайт Booking, то можно подумать, что Минск был создан только для того, чтобы сюда приехали люди и арендовали жилье: вариантов огромное количество — от квартир на сутки до «пятерочек» мировых сетей. И путешественники охотно делятся впечатлениями от мест проживания, надеясь, что их отзывы помогут отелям стать еще лучше.

«Соседи и звукоизоляция — полная шляпа. Может, мне не повезло, но возникало ощущение, что вокруг во всех номерах расположились гости одной и той же свадьбы, которые решили продолжить пати до самого утра».

«Пришлось отстоять небольшую очередь на заселение, так как почему-то оформлением занимался только один человек. При этом на ресепшене в это же время всех развлекал пьяный постоялец, которому захотелось харчо. Все понятно, и никто не святой, но при заселении первые впечатления не очень».

«Постельное пахло как в поездах, когда берешь его там. Подушка слишком объемная (синтепоновая), как и было указано в описании. Матрац для меня был слишком мягкий, если проблемы со спиной, это не лучший вариант».

«Отсутствие поздравления на день рождения (ребенку исполнилось шесть лет вчера, приехал со своим воздушным шариком, так ему хотелось праздничного антуража вокруг). Есть же кафе, ну хоть чашку чая/кофе или стакан сока и сладкий комплимент могли бы организовать. Пожарный извещатель располагался прямо над кроватью — всю ночь мигал сначала белым, а под утро красным. Сон у ребенка был тревожный, я, соответственно, плохо спала, и мне эти мигания очень мешали, когда пробуждалась. Мало детских каналов. Хотелось сыну мультики вечером посмотреть, Nickelodeon и Tj нашли. Смотрит дома другие».

«Персонал отеля не знает, что неподалеку, возле реки, есть детская площадка (похоже, еще с советских времен). Будет здорово, если отель ее обновит».

«К сожалению, в номере мы нашли чужие носки под тумбочкой, а также футболку в шкафу...»

«Ночью какие-то женщины ломились в чью-то дверь. Было очень громко. Минут 20 длилось действо».

«Окна не открываются. Номер не очень большой. Зубной набор за отдельную плату. Блины и бекон не такие, какими должны быть. Добавить бы крючков в ванную. Подушки старые, комочками».

«В джакузи слишком много людей».

«Уборщицы не здороваются».

«На завтраке играло чудовищное радио. На мой вопрос „Есть ли специальная подборка музыки, под которую приятно завтракать?“ мне ответили, что есть, но официантам надоело слушать этот диск, поэтому играет радио. Налицо советская трактовка отеля как собственности официантов и администратора ресторана. Это необходимо исправить».

«Во время нашего пребывания на этаже жила группа детей-футболистов с тренером. Почему-то они устраивали сборы исключительно у дверей нашего номера. Звонок на ресепшен ничего не решил (хотя нам и обещали приход охранника) — вынуждены были несколько раз просить переместиться в другое место».

«Меня это не смутило, но для особо впечатлительных: через дорогу старое кладбище. Окна, к сожалению, на него не выходят».

«Не понравились завтраки. 13 евро с человека — цена завтрака в шикарном ресторане Европы. Здесь было очень низкое качество предлагаемых блюд: вялые овощи и фрукты, дешевые йогурты, несвежая выпечка и… какая-то селедка!»

«В последний день проживания в соседнем номере курили, был ужасный запах в нашем номере. На жалобу ответили, что это особый гость! Это некорректно по отношению к другим отдыхающим».

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