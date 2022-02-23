CNN: США предупредили Украину об угрозе вторжения РФ в ближайшее время 16 23.02.2022, 20:54

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Особую обеспокоенность у Америки вызывает безопасность Харькова.

США утром 22 февраля передали украинским властям предупреждение об угрозе нового вторжения России, сообщает телеканал CNN (перевод — nv.ua) со ссылкой на украинских, американских и западных чиновников.

Данные американской разведки якобы указывают на «угрозу полномасштабного российского вторжения в ближайшее время». По данным CNN, «особую обеспокоенность» у США вызывает безопасность Харькова. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Украина не проверяла эти разведданные, но до этого получала аналогичные предупреждения от США о «нападениях», которых в итоге не произошло.

Представитель НАТО сказал CNN, что разведданные союзников по Альянсу также указывают на угрозу «вторжения в ближайшее время». По его словам, «никто точно не знает», что будет делать президент РФ Путин.

Журнал Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки также сообщает, что администрация президента США Джо Байдена предупредила украинского президента Владимира Зеленского о том, что, по данным разведки, Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение ближайших 48 часов.

«Президента Украины предупредили, что, судя по разведанным США, Россия, скорее всего, начнет вторжение в течение 48 часов», — утверждает собеседник Newsweek.

Представитель Вашингтона также сказал, что утром 23 февраля российский разведывательный самолет, вероятно, ненадолго нарушил воздушное пространство Украины.

Источник, «приближенный к правительству Зеленскому», подтвердил Newsweek, что его Офис получил соответствующее предупреждение, но «Киеву уже третий раз за месяц говорят готовиться к широкомасштабному военному вторжению РФ».

Другой представитель американской разведки сказал Newsweek, что вторжение, вероятно, будет включать в том числе «наступление на столицу Киев со стороны Беларуси». Также собеседник журнала утверждает, что операция может начаться с кибератаки, за которой последует вторжение, «которое, вероятно, произойдет ночью». Оба источника заявили, что планы России могут меняться.

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