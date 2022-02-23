В четверг будет до +9°С

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Прогноз погоды на 24-26 февраля.

24 февраля ночью на территории Беларуси сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, южный умеренный, местами по северо-западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем слабо падать.

25 февраля ночью погоду обусловит в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по западу скажется влияние атмосферного фронта; утром и днем ожидается перемещение атмосферного фронта с запада на восток Беларуси. Облачно с прояснениями. Ночью местами по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +1..+8°С.

26 февраля ночью восточная часть Беларуси еще останется в зоне атмосферного фронта; днем на большую часть страны распространится область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью по восточной половине страны, днем местами по Витебской области ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +1..+8°С.

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