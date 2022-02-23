Сенатор США Джин Шагин: Мы видим, как Лукашенко унижается перед Путиным 3 23.02.2022, 21:23

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Фото: Белсат

Лукашенко – марионетка, и Путин тянет его за ниточки.

Сенатор США Джин Шагин в студии «Белсата» прокомментировала события последних дней, в частности, признание Россией «ДНР» и «ЛНР», а также предстоящий «референдум» в Беларуси.

– Мы знаем, что Кремль решил признать часть территории Украины независимыми государствами. Какой будет реакция Соединенных Штатов на такое поведение?

– Немедленной реакцией Соединенных Штатов и большинства наших союзников на Западе было осуждение действий Путина и России. Мы сразу же заявили, что никакой бизнес не должен вестись в этих двух отделенных областях. Также мы работаем с нашими союзниками над дополнительными санкциями. Я была очень довольна, когда канцлер Германии объявил о прекращении сертификации «Северного потока – 2», который является угрозой энергобезопасности в Европе. Поэтому, я думаю, мы увидим серьезные санкции, если Путин продолжит свое наступление на Украину. Это длится уже восемь лет, тысячи украинцев были убиты. И все: Запад, Европа, Польша, Литва, страны Балтии, НАТО – должны выступить против происходящего.

– Можно ли ожидать, что в связи с поведением Путина будут задействованы сильнейшие санкции в истории, т. н. «матери всех санкций»? Либо для такого сильного ответа еще нет повода?

– Я думаю, ответ будет все сильнее. Мы следим за тем, что Путин будет делать дальше. Некоторые аналитики утверждают, что это только начало дальнейшего вторжения в Украину.

– Как вы думаете, почему Кремль решил пойти на этот шаг именно сейчас? Может, потому, что чувствует, что последствия его поступков будут очень небольшими?

– Если он действительно так думает, то он просчитался. И это очень иронично, потому что мы видим, что его слова сильно расходятся с действиями. Путин говорит, что НАТО – это агрессор, хотя мы знаем, что это оборонительный союз. Путин говорит, что Украина атаковала сепаратистов в отделенных областях, хотя мы знаем, что это его рук дело. И поэтому медиа, такие как это, очень важны – ведь от Путина и России исходит дезинформация. Он пытается лгать – своему собственному народу, народу Беларуси, народу Украины – о том, что на самом деле происходит. И нам важно говорить правду, освещать реальные факты.

– Путин сказал, что историческая Россия – это вся территория СССР. Это оправданные опасения у соседних с Россией стран, особенно у тех, кто не является частью НАТО. Как и кто может остановить эту волну агрессии со стороны Москвы?

– Вот почему нам и нашим союзникам – ЕС, НАТО – очень важно выступать против того, что делает Путин. Мы видели, что он сделал в Грузии в 2008 – вошел и отобрал две области, которые до сих пор контролируются Россией, и люди там не имеют свобод и возможностей. Следующий шаг – в 2014, он забрал Крым и вошел на Донбасс. Теперь он говорит, что собирается забрать Луганск и Донецк. И кто знает, на чем он остановится? Как все диктаторы, он понимает только язык силы, и это адекватный ответ на его действия. Мы также видим, что Путин делает в Беларуси – перебрасывая туда 30 000 военных, говоря о размещении на ее территории ядерного оружия. И этот референдум – он заявляет, что белорусский народ сможет на нем проголосовать, но мы знаем, что это голосование не будет справедливым и свободным. Мы знаем, что выборы в Беларуси устраиваются так, чтобы победил Лукашенко, а не народ.

– Можно ли говорить о Беларуси сегодня, при режиме Лукашенко, как о независимом государстве? Или мы просто российский спутник?

– К большому сожалению, она стала российским спутником. Мы видим, как Лукашенко унижается перед Путиным в надежде на очередные подачки. Мы знаем, что он вряд ли был бы сегодня у власти, если бы выборы 2020 года были свободными и справедливыми. Путин спас его тогда. Сейчас он вводит войска, и если в начале Лукашенко говорил, что спросит у Путина, покинут ли они страну, то сейчас речь об этом не идет, войска остаются. Поэтому абсолютно очевидно, что Лукашенко – марионетка, и Владимир Путин тянет за его ниточки.

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