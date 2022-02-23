Родные солдата-срочника из Велемичей говорят, что он выпал из окна части 10 23.02.2022, 21:29

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Денис Пищик

Ему было 19 лет.

Денис Пищик родом из агрогородка Велемичи Столинского района. В ноябре 2021-го, рассказывают его родные, молодого человека призвали. В армии парню нравилось. «Где-то месяц назад его отправили в военную часть 3310 учиться на сержанта. Все было в порядке, — говорят близкие. — Но во вторник, 22 февраля, позвонила его девушка и сказала: „Денис выпал из окна части — с третьего этажа“». Сейчас, по словам родных, солдат в тяжелом состоянии в Минской областной клинической больнице. В ситуации разбирался блог «Отражение». Мы перепечатываем этот текст.

Денису 19 лет. В этом году он закончил Лоевский педагогический колледж. По распределению его направили учителем физкультуры в сельскую школу в Слуцкий район.

— Он у нас положительный, — говорят про Дениса родные. — Везде участвует, играет в футбол, у него куча наград.

В ноябре 2021-го, продолжают собеседники, парня призвали в спецназ — в военную часть 3214. Примерно месяц назад молодого человека отправили учиться на сержанта. Новые знания он получал в военной части 3310 (Околица), которая находится недалеко от Минска.

— Когда-то он собирался поступать в Военную академию, поэтому, узнав, что будет, служить в спецназе, обрадовался. В армии ему нравилось. Хотел остаться на контракте. Командиры и сослуживцы тоже отзывались о нем хорошо, — описывают происходящее собеседники и переходят к ситуации в военной части 3310. — Последний раз мы с ним связывались в субботу. Дела, говорил, шли неплохо. В начале марта планировались экзамены. Он хотел их поскорее сдать и вернуться в свою часть. Там, шутил, лучше спортзал.

Во вторник с близкими связалась девушка молодого человека и сообщила: «Денис выпал из окна третьего этажа».

— Из того, что нам удалось узнать от сослуживцев, Денис часто жаловался на боли в животе и отпрашивался в туалет. 22 февраля занятия в его группе проходили на втором этаже. Он тоже попросился выйти. Его долго не было, ребята пошли посмотреть, что случилось, и привели его. Через какое-то время он снова отпросился, — пересказывают родные то, что им удалось узнать. — Спустя какое-то время другие солдаты услышали хлопок и увидели: Денис выпал из окна.

Сейчас, говорят родные, молодой человек в реанимации.

— У него закрытая черепно-мозговая травма, переломы тазобедренной кости, грудная клетка сильно повреждена, — рассказывают собеседники. — По прогнозам врачей, шансов мало, но все, что нам остается, надеяться на лучшее.

После ЧП родные Дениса ездили в часть. Там им сообщили: парень выпал «вроде бы из помещения прачечной».

— В части сказали, что третий этаж обычно на замке, но в тот день он был открыт. Караульные там не стояли, поэтому как все случилось никто не знает, — продолжают собеседники. — На этаже есть камеры, но, как пояснили в части, они уже год не работают.

В туалете части, отмечают близкие, нашли канцелярский нож в крови. Но врач пояснил: вены у парня целы.

— Один из сослуживцев сказал, что это могло быть из-за девушки, но мы не можем в такое поверить. Денис человек, который мог найти выход из любой ситуации, — рассказывают родные. — Девушка говорит, они не ругались. Но в понедельник она заметила: голос у него был грустный. Когда спросила, что случилось, он ответил: расскажу завтра, или сама все узнаешь. Писал ей, что она у него самая лучшая. Просил передать родителям (то ли говорил, что сам скажет), что он их любит.

По словам близких, когда случилась беда, они стали связываться с друзьям Дениса. Узнавали, не говорил ли он им чего-то. Один из одноклассников вспомнил: Денис интересовался, если порезать вены, сколько человек проживет. Когда одноклассник уточнил, зачем ему это, молодой человек ответил, что поспорили с сослуживцем.

Сейчас родители Дениса в Минске. В военной части 3214 семью поддержали. Маме и папе предоставили общежитие. Выделили машину с водителем, который возит их в больницу и к следователям.

— Он мечтал о профессии военного, был всем доволен. Молодой, здоровый, спортивный. В части о нем тоже отзываются положительно. Начальники и ребята говорят, ничего подозрительного не замечали. Мы просто не понимаем, что произошло, причем так быстро, — теряются в догадках близкие.

За официальным комментарием блог «Отражение» обратился в пресс-службу Следственного комитета по Минской области. Там говорить о ситуации отказались. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Министерства обороны не удалось.

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