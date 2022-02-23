Как российские дипломаты покидали посольство РФ в Киеве 7 23.02.2022, 21:37

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Бежали через черный ход.

23 февраля посольство Российской Федерации в Киеве поспешно покинули дипломаты. Эвакуация персонала происходила через черный ход.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Отмечается, что из здания посольства по адресу Воздухофлотский проспект, 27, сотрудники спустили российский флаг.

Вещи персонал выносил через черный ход. Процесс контролировало большое количество правоохранителей.

Под зданием стояло пять автобусов и пять патрульных авто спецназовцев Нацгвардии и спецподразделения ТОР.

Правоохранители отказались прокомментировать, почему сосредоточены такие силы.

После завершения эвакуации - полиция свернула свои силы и уехала.

Сейчас здание российского посольства выглядит, как давно всеми покинутое.

17 февраля в соцсетях распространилась информация о пожаре в Киеве в здании Посольства России.

Предполагали, что дипломаты жгли документы.

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