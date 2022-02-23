Украинский эксперт: Лукашенко понимает – ответ Киева будет жестким 2 23.02.2022, 21:49

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Евгений Магда

В случае признания «ЛДНР» Украина начнет сворачивать с ним экономические отношения.

Такое мнение в комментарии Филину высказал директор киевского Института мировой политики Евгений Магда.

– Для чего Россия признала «ДНР» и «ЛНР»? И как Москва может действовать дальше?

– Причина признания сепаратистских республик достаточно неординарная.

Россия таким образом демонстрирует, что она продвинулась вперед на несколько десятков километров. И показывает это не столько Украине, сколько своим западным контрагентам в переговорах.

Что касается отношений Москвы с Киевом, то ситуация несколько иная. В обращении Путина просто сквозила ненависть к Украине и нежелание признавать ее политическую независимость. Это тревожный факт, на который стоит обращать внимание и который требует реагирования.

Сегодня для России признание «ЛНР» и «ДНР» – элемент борьбы за так называемые гарантии безопасности и элемент противостояния с Западом. И я думаю, что в ближайшее время Москва будет стремиться к большему нагнетанию ситуации на Донбассе и демонстрации своей способности полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

– Путин заявил, что Россия признала «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Как оцениваете шансы на то, что Путин двинет войска дальше?

– Считаю, что эти шансы высоки. Сначала это могут быть подразделения «ДНР» и «ЛНР», но мы-то знаем, кто насытил их таким большим количеством оружия и военной техники, которых нет в некоторых странах НАТО.

– Путин сказал, что территориальные вопросы «ДНР» и «ЛНР» с Украиной должны решаться в ходе переговоров. Как оцениваете перспективу столкновений – как долгосрочную или краткосрочную?

– К сожалению, это может произойти уже в ближайшие недели. Россия взяла высокий темп и формирует ситуацию. Вместе с тем Москва будет пытаться добиться от Киева определенных политических уступок: признать референдум в Крыму, отказаться от «милитаризации» и вступления в НАТО.

Но в отличие от 2014 года, когда Запад прохлопал захват Крыма и разжигание войны на Донбассе, ситуация кардинально иная.

– Как вы оцениваете жесткость вводимых западных странами санкций против сепаратистских республик и России? Среди прочего ЕС включил в черный список 351 депутата Госдумы, а США ввели санкции против финансовых институтов — ВЭБа, Промсвязьбанка и их «дочек».

– Считаю, что это серьезные санкции. То, что в России утверждают обратное, – это манипуляция общественным мнением. Простой пример: Германия остановила сертификацию «Северного потока-2». Это не санкция в чистом виде, но это политически мотивированное действие. И это только начало, думаю, у Запада есть второй круг санкций на случай эскалации боевых действий на Донбассе.

– Достаточно популярно мнение, что западные страны недостаточно вписываются за Украину в конфликте с Россией, что они могли мы действовать более решительно.

– Я считаю, что это не так. Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, та не оккупировала их территорию. Возможно, Запад не в полной мере понимает проблемы Украины, но все-таки западные страны вводят санкции, которые бьют и по их экономике.

Считаю, что западные страны ведут себя достаточно честно и достаточно сильно поддерживают Украину.

– Считают ли власти Украины, что Минские соглашения утратили свою актуальность? Какие плюсы и минусы от этой ситуации?

– То, что Минские соглашения утратили свою актуальность, признает даже Путин. С одной стороны, для Украины это хорошо: Россия пыталась настаивать на своем алгоритме их выполнения.

С другой стороны, Минские соглашения хотя бы предполагали наличие определенной матрицы если не урегулирования, то хотя бы поиска урегулирования на Донбассе. Сейчас такой матрицы больше нет и ее нужно оперативно создавать. Причем в ситуации, когда Россия признала «ДНР» и «ЛНР». Очевидно, что Москва будет тянуть Киев за стол переговоров с ними.

– Признает ли Лукашенко «ДНР» и «ЛНР»?

– Думаю, что несмотря на вчерашний пассаж господина Лукашенко о том, что Украине нужно отказаться от своих заокеанских покровителей и прочее, он четко понимает: если он признает «ДНР» и «ЛНР», то Украина начнет сворачивать с ним экономические отношения.

А в торговом сальдо двух стран – плюс несколько миллиардов долларов в пользу Беларуси (и в минус для Украины). Получит ли Лукашенко эти миллиарды долларов с другой стороны? Это большой вопрос.

Раньше украинские власти озвучивали много эпитетов в адрес Лукашенко из-за его заявлений, но было понятно, что сворачивать экономические отношения не обязательно.

Но когда речь идет уже о национальном достоинстве, то все-таки для Киева вопрос сохранения товарооборота отходит на второй план. Сегодня известно, что Украина, по крайней мере, уже остановила импорт электроэнергии из Беларуси.

Поэтому, думаю в вопросе признания «ДНР» и «ЛНР» Лукашенко будет максимально вилять. Можно вспомнить, что в «деле Протасевича» был момент, когда заговорили о том, что правитель Беларуси якобы признает сепаратистские республики, что якобы оттуда в Минск приезжали следователи. Но я так и не нашел следов пребывания в Беларуси этих следователей.

Россия, конечно, будет давить на Лукашенко, и достаточно сильно. Но у него в воскресенье референдум, поэтому он пока может говорить, что сосредоточен на его проведении. Но очевидно, что Москва будет давить на него по вопросу признания «ДНР» и «ЛНР», а также будет тянуть его в оккупированный Россией Крым.

– Как признание «ДНР» и «ЛНР» может повлиять на нахождение российских войск в Беларуси?

– Они, безусловно, никуда не уйдут, т.к. являются элементом давления на Украину, создают дополнительную угрозу вторжения на ее территорию. Поэтому российские войска будут оставаться в Беларуси и имитировать свою высокую готовность.

Вместе с тем, я не верю в перспективу вторжения с территории Беларуси. Во-первых, это разрушит остатки легитимности Лукашенко. Во-вторых, там не такое большое количество российских войск, чтобы всерьез угрожать Киеву.

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