Белорусские сигареты нашли в вагоне с топливными гранулами в Клайпеде 23.02.2022, 21:51

Фотофакт.

Партию контрабандных сигарет перехватили литовские таможенники во вторник в Клайпеде.

У пограничников была информация, что в грузовом поезде, прибывшем в Клайпеду из Беларуси, может перевозится контрабанда. В одном из вагонов среди топливных гранул нашли 18 коробок, в которых находилось 9 тысяч пачек сигарет Minsk Capital MS с белорусскими акцизными марками.

Начато предварительное расследование, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

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