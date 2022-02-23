CNN узнал о намерении США ввести санкции против оператора Nord Stream 2 1 23.02.2022, 21:58

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Ранее ФРГ остановила сертификацию проекта.

США намерены объявить о санкциях в отношении компании-оператора трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, сообщает CNN со ссылкой на источники, информацию подтвердил источник Reuters. Это будет ответом на признание президентом Владимиром Путиным «ДНР» и «ЛНР».

Один из источников CNN назвал введение санкций против Nord Stream 2 AG «похоронным звоном» по проекту.

Накануне Германия решила приостановить сертификацию «Северного потока-2». Канцлер Олаф Шольц заявил, что проект пока «невозможно сертифицировать» из-за последних действий России в отношении «ДНР» и «ЛНР» и ситуацию, в том числе касающуюся газопровода, необходимо пересмотреть.

CNN напоминает, что президент Джо Байден раньше сопротивлялся вводу санкций против Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, в том числе чтобы не испортить отношения с Германией.

Однако после того, как Берлин решился остановить сертификацию газопровода, Вашингтон чувствует себя более свободно в отношении ограничений против проекта. По сути, администрация США хотела, чтобы Германия самостоятельно приняла такое решение, прежде чем вводить более жесткие санкции, пояснил собеседник телеканала.

Накануне Вашингтон объявил о первом транше санкций из-за признания «ДНР» и «ЛНР». В частности, он ввел ограничения (блокировка активов, изоляция от долларовой системы) в отношении госкорпорации ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка, а также более 40 их дочерних организаций. Кроме того, санкции против российского госдолга были расширены, теперь они включают и вторичный рынок. Помимо этого, США ввели персональные санкции против детей ряда чиновников, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

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