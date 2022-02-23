Белорусский ритейл установил рекорд по долгам 23.02.2022, 22:06

Суммарные долги флагманов ритейла достигли максимального размера обязательств за время замеров.

Крупные и средние организации розничной торговли рассказали о первых продажах в 2022 году. Также флагманы отрасли сообщили о финансовом положении.

За январь 2022 года розничный товарооборот в стране вырос на 3,3% к уровню 2021 года. Однако этот рост произошел на низкой базе: в январе 2021 года наблюдалось падение продаж на 0,9%.

Розничный товарооборот в Беларуси за 2021 год вырос к 2020 году всего на 1,6%. Это ниже, чем прирост в 2020 году (+2,1% к 2019 году), и худший результат за 5 лет кряду.

По итогам января 2022 года Минск обеспечил около 31,1% продаж флагманских компаний ритейла. Динамика товарооборота в столице была сильнее, чем по Беларуси в целом – плюс 4,3% к 2021 году. Правда, и база сравнения за 2021 год по Минску оказалась самой низкой в стране.

Флагманские организации розничной торговли отстают от остальной экономики по размеру средней зарплаты и по темпам ее роста. По оценкам Белстата, средняя зарплата в отрасли за 2021 год составила 1126 руб., а ее рост к 2020 году – 2,6%. По всей экономике эти показатели были равны 1434 руб. и +4,4% соответственно.

За 2021 год флагманы отрасли уволили 97,2 тыс. человек, приняв на работу 91,2 тыс. Таким образом, на чистой основе количество уволенных в ритейле составило 6 тыс. человек. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми по отрасли составил 93,8%. Это значит, что на каждую 1000 уволенных было принято в среднем 938 человек, сообщает портал banki24.by.

В Беларуси данные о финансах крупных и средних организаций приходят с задержкой от окончания отчетного периода. Поэтому в феврале самая свежая информация относится к статистике за минувший год. Прибыль от реализации продукции по флагманам ритейла за 2021 год сократилась к 2020 году на 3,5% (в номинале). При этом рост потребительских цен за тот же период составил 9,5%. То есть реальное падение прибыли (с поправкой на инфляцию) состоялось более чем на 11%.

Поскольку прибыль упала, сократилась и рентабельность продаж в отрасли. За 2021 год средняя рентабельность у флагманов ритейла составила 1,7% против 2,1% годом ранее. По итогам 2021 года среди флагманов отрасли 29,7% были нерентабельны (несли убытки с продаж), а 52,7% показали рентабельность в пределах 0-5%. Только 0,8% флагманов ритейла имели рентабельность 20+%, а 0,2% флагманов – рентабельность 30+% (средние доли по экономике – 8,4% и 4,0%).

На 1 января 2022 года суммарные долги флагманов ритейла достигли 10,897 млрд руб. и это максимальный размер обязательств за время замеров. Предыдущий рекорд продержался всего месяц. В 2021 году суммарный долг отрасли вырос на 12,3%. За 2021 год ритейлеры направили на погашение кредитов и займов 7,780 млрд руб., что на 23,2% больше, чем в 2020 году.

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