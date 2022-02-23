Совок в Украине умер
- Владислав Чечеткин
- 23.02.2022, 22:14
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«Подарков мужчинам» на 23 февраля в этом году нет. Лидеры продаж сегодня – оружейные сейфы.
Каждый год в этот день я смотрю срез продающихся товаров – и понимаю, что мы бесконечно далеки от праздника, который за поребриком называют Днем защитника Отечества, Днем Советской армии. 10 лет назад в этот день продавались условные "подарки мужчинам", семь лет назад их количество стало стремительно сокращаться, в прошлом году их было очень мало. В этом – их нет. Это парадокс, но я рад, что продаж нет.
Ни у одного из моих знакомых не появилось идеи отправить идиотскую поздравительную открытку. И даже пожилые люди в Украине перестали себя ассоциировать с этим днем. Потому что невозможно праздновать день "защитников", которые хотят растерзать твою страну.
Какие бы фантазии ни рождала пропаганда Путина, Украина пережила свое советское прошлое, попрощалась с ним и ушла вперед.
Мы никому и никогда не отдадим свою свободу.
P.S. Лидеры продаж сегодня – оружейные сейфы, канистры и батарейки.
Все буде Україна.
Владислав Чечеткин, Facebook