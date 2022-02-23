США вводят санкции против «Северного потока-2» 2 23.02.2022, 22:16

2,676

Это является еще одной частью первого транша санкций США против РФ.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG – компании-оператора российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил сайт Белого дома 23 февраля.

«С тех пор как Россия начала развертывание войск на украинской границе, Соединенные Штаты тесно сотрудничают с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить сильный, консолидированный ответ. Как я уже говорил во время встречи с канцлером Шольцем в начале этого месяца, Германия была лидером в этих усилиях, и мы тесно координировали наши усилия по остановке трубопровода «Северный поток - 2» в случае дальнейшего вторжения России в Украину», – заявил Байден.

Он напомнил, что 22 февраля Германия решила приостановить сертификацию газопровода.

«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине», – подчеркнул Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».