Рост Tik Tok в Беларуси поражает воображение 3 23.02.2022, 22:21

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Каждый квартал регистрируется +439 тысяч пользователей.

Исследователи насчитали 3.08 миллиона белорусских пользователей этой платформы. Каждый квартал регистрируется +439 тысяч пользователей.

Данные приводятся в опубликованном отчет DIGITAL 2022: BELARUS от сервиса We are Social. Также в нем есть информация, что Linkedin в нашей стране обогнал по аудитории Facebook.

Главным поисковиком страны остался GOOGLE – 76.42%, Яндекс прибавил 6% за год и занимает долю 21.7%,. Если рассматривать запросы, то среди топ-20 в Google за 2021 нет ни одного связанного с политикой, но есть решебник, Одноклассники, Куфар, погода, Яндекс, 21 век.

Instagram в Беларуси резко прибавил 500 тысяч и теперь он лидер среди соцплатформ с 3.7 миллионами пользователей. Аудитория Facebook в Беларуси за год критически изменилась - 700 тысяч простив 750 тысяч пользователей. Активное ядро аудитории этой соцсети потеряло более 100 тысяч (320 тыс. в прошлом периоде), теперь это 222 тыс. и всего 2.8% от аудитории интернета в стране старше 13 лет.

По данным marketing.by, сеть Linkedin прибавила 100 тысяч и по аудитории обогнала Facebook в Беларуси - 730 тысяч пользователей регулярно проводят свое время на этой платформе деловых коммуникаций.

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