Спрос на российскую нефть Urals резко упал 23.02.2022, 22:29

Российскую нефть стало труднее продать, несмотря на солидные скидки.

Крупные нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Litasco ("дочка" российского Лукойла) не смогли продать три большие партии российской нефти Urals. Об этом накануне сообщило ценовое агентство Argus.

Указано, что все три компании предлагали по 100 тысяч тонн нефти с отгрузкой 5-10 марта со скидкой $6,30 за баррель по отношению к сорту Brent, но даже такая привлекательная цена не заинтересовала покупателей.

При этом дисконт Urals к Brent вырос на $1,30 по сравнению с последними соглашениями на похожие даты и достиг максимального уровня за 17 лет.

Падение спроса на нефть Urals совпало с эскалацией напряженности между Россией и Украиной после признания Москвой так называемой "независимости" территорий ОРДЛО.

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