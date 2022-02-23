Названо число мужчин, проживающих в Минске 23.02.2022, 22:32

Опубликована статистика.

Количество мужчин в столице на начало 2021 года составило 918,5 тыс. человек. Это 45,7% в общей численности населения города, пишет belmarket.by .

На 1000 женщин пришлось 842 мужчины. Число столичных мужчин в общей численности Беларуси превысило пятую часть - 21,3%, а средний возраст за 2020 год составил 37 лет.

В общей численности мужчин 67,4% находились в трудоспособном возрасте, 13,8% - старше трудоспособного, 18,8% - в возрасте младше трудоспособного.

В 2020 году в Минске в брак вступило 12,6 тыс. мужчин. Впервые создали семьи 8,6 тыс. мужчин, из них 1% женихов были в возрасте 50 лет и старше. Чаще вступали в брак в возрасте 25-29 лет – 29,6% от всех зарегистрированных браков, в возрасте 30-34 года – 21,9%.

По итогам переписи населения 2019 года, высшее образование в столице имели 235,8 тыс. мужчин, среднее специальное – 167,8 тыс. мужчин, профессионально-техническое – 159,1 тыс.

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