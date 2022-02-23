Верховная Рада Украины перешла в режим работы в условиях чрезвычайного положения 23.02.2022, 22:49

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За проект этого закона проголосовали 342 нардепа.

Верховная Рада Украины (ВРУ) 23 февраля проголосовала за перевод парламента в режим работы в условиях чрезвычайного положения.

За соответствующее решение проголосовали 342 народных депутата, передает корреспондент издания "Гордон".

Законопроект о работе ВРУ в условиях чрезвычайного и/или военного положения (№7105) внес в парламент глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Согласно пояснительной записке, Рада продолжит работу в обычном режиме с учетом следующих особенностей: парламент будет работать в режиме пленарных заседаний, включая работу в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Внеочередные пленарные заседания Рады будут проводиться по предложению согласительного совета депутатских фракций или групп, а заседания согласительного совета – созываться спикером ВРУ (первым заместителем или исполняющим обязанности заместителя главы ВРУ).

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