В Украине ввели чрезвычайное положение 2 23.02.2022, 23:04

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Режим ЧП будет введен 24 февраля.

Верховная Рада на внеочередном заседании 23 февраля утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении режима чрезвычайного положения на территории Украины (кроме Донецкой и Луганской областей), передает корреспондент издания "Гордон".

Решение поддержали 335 народных депутатов. В частности, документ поддержали 230 нардепов от "Слуги народа" (не голосовал один), 22 представителя "Европейской солидарности", 19 депутатов от "Голоса", 16 депутатов из "Батьківщини" (двое не голосовали), 16 нардепов из депутатской группы "За майбутнє", 19 представителей депутатской группы "Довіра", 12 внефракционных нардепов, а также один депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который представлял законопроект в Верховной Раде, подчеркнул, что главным вызовом безопасности Украины является российская агрессия. Признание "независимости" территорий, оккупированных группировками "ЛДНР", заявил он, ведет к эскалации обстановки на востоке страны.

Данилов добавил, что в последние дни "ситуация усложнилась", поэтому властям "нужен этот режим". Он заверил, что "ситуация непростая, но полностью контролируемая".

"По данным нашей разведки, […] без дестабилизации ситуации в Украине захват территории Украины Россией невозможен", – сказал секретарь СНБО.

Чрезвычайное положение президент предлагает ввести, в частности, для нормализации обстановки в стране, обеспечения охраны и защиты государственной границы, противодействия преступности и поддержания общественного порядка.

Предполагается, что режим ЧП будет введен 24 февраля сроком на 30 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей, а также Киева.

В соответствии с законом, уполномоченные органы во время действия режима чрезвычайного положения могут использовать следующие меры:

особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на проведение которых устанавливает суд (при необходимости);

запрет на забастовки;

временная или бесповоротная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарного или временного жилья;

введение комендантского часа (при необходимости);

проверка документов у граждан, при необходимости – осмотр вещей, транспортных средств, багажа, служебных помещений и жилья граждан;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома местного территориального центра комплектования и соцподдержки, Службы безопасности Украины и соответствующего подразделения Службы внешней разведки;

запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости);

запрет на работу аматорских радиопередающий устройств и радиоизлучающих устройств личного пользования.

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