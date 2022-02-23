Белоруса с контрабандой сигарет задержали в Польше

Белоруса с контрабандой сигарет задержали в Польше2
- 23.02.2022, 23:07
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Фотофакт.
Гражданина Беларуси задержали в Польше 22 февраля за перевозку контрабандных сигарет. Белорус ехал на микроавтобусе на польских номерах. Его остановили в Подляшском воеводстве. При проверке буса пограничники обнаружили тайники с сигаретами.
Было изъято 16 тысяч сигарет. Их стоимость оценивается в 12 тысяч злотых (3 тысячи долларов). 29-летнему белорусу предъявили обвинения, сообщает Пограничная служба Польши.