Латвия прислала Украине ПЗРК Stinger 23.02.2022, 23:22

3,918

Рига направила Киеву несколько бортов с оружием.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter порадовал украинцев очередной партией военной поддержки для нашей страны. Сегодня руку помощи Украине протянула Латвия.

"Птицы из Латвии приземлились! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок — Stingers! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры! Особая благодарность премьер-министру и министру обороны Латвии Артису Пабриксу, благодаря которому весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от усиления обороны Украины", — написал Резников.

"Стингер" (англ. Stinger — "жало", общевойсковой индекс FIM-92) — американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолётов, БПЛА), кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Разработан американской корпорацией "General Dynamics".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».