Главари «ДНР» и «ЛНР» попросили Путина помочь в отражении ими же совершаемых атак 24.02.2022, 1:51

Денис Пушилин (слева) и Леонид Пасечник

Атака на Украину может начаться уже в течение ближайших 30 часов.

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины", согласно подписанного между террористами и Россией договора о признании их "независимости". При этом ВСУ неоднократно фиксировало, что обстрелы мирного населения ведут сами террористы из псевдореспублик. О том, что обращение главарей Кремль получил, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

По информации ГУР МО Украины, СНБО, а также по разведданным, предоставленным украинской стороне западными партнерами, в течение ближайших 30 часов может произойти вторжение России на территорию Украины. Об этом рассказали ZN.UA несколько независимых друг от друга источника в украинских спецслужбах.

По словам наших информированных собеседников, ожидается, что первоначальный удар по украинским позициям будет нанесен силами укомплектованных из контрактников и призывников т.н. «1 армейского корпуса» («ДНР») и «2 армейского корпуса» («ЛНР») под прикрытием танков и массированного артиллерийского обстрела россиян. После того, как «1 АК» и «2 АК» на себе ощутят ответный удар украинской армии, в бой вступят подразделения российской армии.

Цель операции — выход на административную линию Донецкой и Луганской областей. Одна из главных целей вторжения россиян — Мариуполь.

Наши собеседники не исключают, что после атаки на Мариуполь последует нападение на Киев со стороны Беларуси.

Кроме того, по данным издания Newsweek, российский аппарат-разведчик якобы пересек 23 февраля на короткий промежуток времени воздушное пространство Украины.

Источники журналистов в Офисе президента Украины подтвердили, что получили такую информацию от американских партнеров. Но выразили сомнение так как США уже третий раз лишь за февраль 2022 сообщают о датах начала российского вторжения.

По данным журналистов, Пентагон и разведка США имеют доказательства, что Россия планирует начать нападение с ряда кибератак, которые якобы должны вывести из строя каналы связи украинских правительственных органов и Вооруженных Сил, а впоследствии должно начаться наступление подразделениями сухопутных сил.

По плану атаки, она должна начаться ночью и будет включать в себя наступление российских военных с территории Беларуси в направлении Киева, и наступление российских подразделений из оккупированных районов Донбасса.

Еще один неназванный чиновник, принимавший участие в заседании Совета нацбезопасности США 22 февраля, сказал, что администрация президента Джо Байдена настроена "чрезвычайно пессимистично" и что они ожидают начало нападения в ближайшие 24-48 часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».