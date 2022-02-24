Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН 24.02.2022, 1:55

Причиной стало обращение главарей квазиреспублик к Путину о введении войск.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН, в связи с обращением российских боевиков так называемых "Л/ДНР" к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности", — написал украинский дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия за счет «пятой колонны» и информационных спецопераций начинает формировать повод для вторжения в Украину.

21 февраля Россия обвинила Украину в обстрелах неподконтрольного Донбасса. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что информация о якобы проведении украинской стороной диверсий в ОРДЛО, а также о якобы обстреле российской территории не соответствует действительности.

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022

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