США отказались «играть в театре кабуки» с Россией 24.02.2022, 1:58

Американцы больше не будут участвовать в «притворной дипломатии», которую ведет Россия.

США больше не будут участвовать в «притворной дипломатии», которую ведет Россия в ситуации с эскалацией на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс, трансляция брифинга шла на YouTube-канале ведомства.

«В каком-то смысле [переговоры с Россией] были похожи на дипломатический театр Кабуки. Россия заявляла о приверженности дипломатическому пути, в то же время их действия говорили совсем о другом», — заявил Прайс.

Так он ответил на вопрос об отмене встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 24 февраля. Блинкен объяснил, что условием переговоров был отказ от вторжения в Украину, но Россия нарушила это обещание.

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