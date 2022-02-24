Зеленский: Руководство России одобрило шаг вперед 24.02.2022, 2:07

Владимир Зеленский

Президент Украины обратился к украинцам и россиянам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство России одобрило шаг российских войск вперед. Речь о российских войсках вдоль украинской границы.

Зеленский в своем видеообращении также обратился к россиянам, и напомнил, что нас с ними разделяют более двух тысяч километров общей границы, вдоль которой стоят войска.

«Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат. Тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте», - заявил Зеленский.

Как отметил президент, причиной российского вторжения может стать любая провокация.

«Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация. Любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все», - сказал он.

Напомним, главари «ЛНР» и «ДНР» попросили Россию оказать им военную помощь.

После этого Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН.

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