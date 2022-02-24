Пентагон: Российские войска в Украине готовы атаковать в любой момент 24.02.2022, 2:24

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Никаких указаний на то, что Путин идет на деэскалацию — нет.

Западные лидеры заявили в среду, что Россия, похоже, перебрасывает дополнительные войска на восток Украины, а Пентагон предупредил, что российские войска «могут атаковать в любое время». Об этом сообщает The Hill.

«Мы, безусловно, считаем, что в [Донецкую и Луганскую области] выдвигаются дополнительные российские военные силы», — заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы не можем с какой-либо конкретностью подтвердить цифры, какие подразделения и каковы их возможности, но мы уверены, что это происходит. Мы считаем, что сейчас они находятся в состоянии готовности, когда могут атаковать в любое время», — добавил Кирби.

Представитель министерства обороны сказал, что официальные лица «к сожалению не увидели никаких указаний на то, что президент России Владимир Путин «готов пойти на деэскалацию, вернуть эти войска домой и фактически прийти к какому-то серьезному дипломатическому решению. Скорее, все указывает на то, что все наоборот».

Если Путин решит провести полномасштабное вторжение, «это будет война выбора… И она не будет бескровной, — сказал Кирби. — Будут страдания, будут жертвы, и все это должно лечь на его плечи. Потому что он делает это по своему выбору».

Ранее в среду премьер-министр Латвии подтвердил, что российские войска вошли в регион Донбасса на востоке Украины.

«По имеющейся в моем распоряжении информации, Путин перебрасывает дополнительные силы и танки на оккупированные территории Донбасса», — заявил CNN премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш. «По любому определению это нарушение суверенной территории с соседней страной».

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