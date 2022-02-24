ЕС назвал имена 570 россиян, попавших под санкции 24.02.2022, 2:28

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Санкции Евросоюза из-за признания Россией «ДНР» и «ЛНР» вступили в силу.

Санкции Евросоюза из-за признания Россией «ДНР» и «ЛНР» вступили в силу. Полный список лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры, опубликован в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попали в том числе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова, глава администрации президента России Антон Вайно, глава RT Маргарита Симоньян, семья бизнесмена Евгения Пригожина.

«Такие решения незаконны и неприемлемы. Они нарушают международные законы, угрожают целостности и суверенитету Украины, а также противоречат обещаниям, ранее озвученным российской стороной. Это ведет к дальнейшей эскалации кризиса», — заявил ранее Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Накануне стало известно, что ЕС принял пакет санкций против 351 депутата Госдумы, проголосовавших за обращение к Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР», а также против 27 российских физических лиц и организаций, которые «сыграли роль в угрозе целостности Украины».

Ограничительные меры включают адресные ограничения — заморозку зарубежных счетов указанных лиц и запрет на предоставление им средств, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза, включая транзит через нее.

В то же время, санкции ограничивают экономические отношения России с «ДНР» и «ЛНР»: в частности, запрет на ввоз товаров из этих районов, ограничения на торговлю и инвестиции в некоторых секторах экономики, запрет на предоставление туристических услуг и экспорт некоторых товаров и технологий.

Также Евросоюз намерен ограничить финансирование Россией «эскалационной и агрессивной политики» с помощью отраслевого ограничения доступа правительства страны к финансовым рынкам и услугам ЕС. Кроме того, Союз призывает другие государства не следовать незаконному решению России о признании этой «провозглашенной независимости».

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