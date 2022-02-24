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Россия закрыла небо вдоль границы Украины

  • 24.02.2022, 2:34
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Россия закрыла небо вдоль границы Украины

РФ выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации.

Российская Федерация закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины. Российская сторона выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации.

Об этом сообщает Twitter-страница ресурса OSINTdefender.

НОТАМ — извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию об опасности, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов.

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