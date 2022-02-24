Россия закрыла небо вдоль границы Украины
- 24.02.2022, 2:34
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РФ выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации.
Российская Федерация закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины. Российская сторона выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации.
Об этом сообщает Twitter-страница ресурса OSINTdefender.
НОТАМ — извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию об опасности, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов.