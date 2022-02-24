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Макрон пообещал продлить экономическую и военную помощь Украине

  • 24.02.2022, 2:44
Макрон пообещал продлить экономическую и военную помощь Украине
Эмманюэль Макрон
Фото: Getty Images

Президенты Украины и Франции провели переговоры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал продолжить экономическую поддержку и поставки военного снаряжения на Украину во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Елисейский дворец на сайте.

«Президенты обсудили поддержку, которую Франция уже оказала и продолжит оказывать Украине в экономическом и финансовом плане, а также поставки военного снаряжения», — говорится в сообщении.

Франция вынесет вопрос о финансовой поддержке Украины на повестку внеочередного заседания Европейского совета 24 февраля.

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