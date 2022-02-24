Макрон пообещал продлить экономическую и военную помощь Украине
- 24.02.2022, 2:44
Президенты Украины и Франции провели переговоры.
Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал продолжить экономическую поддержку и поставки военного снаряжения на Украину во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Елисейский дворец на сайте.
«Президенты обсудили поддержку, которую Франция уже оказала и продолжит оказывать Украине в экономическом и финансовом плане, а также поставки военного снаряжения», — говорится в сообщении.
Франция вынесет вопрос о финансовой поддержке Украины на повестку внеочередного заседания Европейского совета 24 февраля.