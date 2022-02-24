Украинский футболист «Бенфики» показал «Тризуб» после того, как спас клуб от поражения «Аяксу» 24.02.2022, 2:48

Фотофакт.

Лиссабонская «Бенфика» благодаря голу украинца Романа Яремчука сыграла вничью 2:2 с амстердамским «Аяксом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Аякс» вышел вперед благодаря голу Тадича на 18-й минуте, однако «Бенфика» быстро отыгралась. Помог лиссабонцам сравнять счет футболист соперника Алле, отличившийся автоголом.

Прошло всего три минуты, как Алле исправил свою ошибку и забил уже в правильные ворота, выведя «Аякс» вперед.

На 62-й минуте на поле вышел украинский нападающий Роман Яремчук, а уже через десять минут украинец сравнял счет и спас свою команду от поражения.

После гола Яремчук снял игровую футболку и продемонстрировал «Тризуб» в поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

Бенфика — Аякс 2:2

Голы: Алле, 26 (авт), Яремчук, 72 — Тадич, 18, Алле, 29

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