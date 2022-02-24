Трубопроводу «Транснефти» в Беларуси грозит консервация 24.02.2022, 2:59

1,274

Дизтопливо обтекает Беларусь.

«Транснефть» вряд ли сможет экономически эффективно использовать свой белорусский актив «Запад-Транснефтепродукт» несмотря на то, что на прошлой неделе Минск отменил обременительный для этого трубопровода экологический налог. По данным «Ъ», российские нефтекомпании больше не заинтересованы использовать эту трубу для поставок в Латвию, прокачке в Венгрию мешает конфликт вокруг украинской части трубы, а для реверсных поставок с белорусских НПЗ в Россию не хватает объемов. Эксперты считают, что если труба будет законсервирована, то уже вряд ли когда-нибудь запустится.

Как стало известно “Ъ”, «Транснефть» может законсервировать нефтепродуктопровод УП «Запад-Транснефтепродукт». Эта труба, начинаясь в российской Унече, своей северной веткой идет через Беларусь в латвийский порт Вентспилс, а южной — через Беларусь и Украину в Венгрию. Трубопровод исторически использовался для экспорта российского дизтоплива, но сейчас не имеет загрузки.

Так, Беларусь с 2020 года ввела экологический налог на транзит российской нефти и нефтепродуктов, а затем с 2021 года более чем в три раза повысила ставку налога на прибыль: с 18% до 50%. Это вкупе с изменением потоков экспорта российских нефтепродуктов привело к тому, что прокачка по трубе в 2021 году упала в два раза, до 3,4 млн тонн в год, что могло привести к убыткам оператора трубы в 800 млн руб. (см. “Ъ” от 14 октября 2021 года). По словам собеседников “Ъ”, в результате предприятие перестало принимать заявки на прокачку, так как «дешевле было не качать, чем платить налог». Но накануне переговоров президентов России и Беларуси 18 февраля Минск неожиданно отменил экологический налог и вернул ставку налога на прибыль на прежний уровень.

Впрочем, говорят собеседники “Ъ”, это уже не поможет «Запад-Транснефтепродукту», стоимость активов которого год назад оценивалась почти в 7 млрд руб., сохранить работоспособность. Российские нефтекомпании уже переориентировали объемы с Вентспилса на другие направления и едва ли изменят решение, учитывая поручение Владимира Путина перенаправлять грузы из Прибалтики в российские порты. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил “Ъ”, что на 2022 год на это направление нет заявок на прокачку, отказавшись от более подробных комментариев.

Поставки в направлении Венгрии пока невозможны из-за акционерного конфликта. Систему «Прикарпатзападтранс» «Транснефть» в 2016 году продала швейцарской компании International Trading Partners, но впоследствии Украина национализировала трубу, при этом технологический объем дизтоплива в ней (около 1,5 млн тонн) остается частной собственностью. Как поясняют собеседники “Ъ”, стороны уже несколько лет не могут договориться об условиях использования маршрута.

Третьим теоретическим вариантом использования трубы является прокачка реверсом белорусских нефтепродуктов в направлении портов РФ на Балтике (наиболее реальный вариант — Приморск). Но, говорят собеседники “Ъ”, он будет рентабельным только при прокачке более 5 млн тонн в год, в то время как белорусская сторона готова говорить только о 2 млн тонн.

Как отмечает Сергей Гарамита из Райффайзенбанка, для консервации продуктопровода нужно точное понимание невостребованности данного направления. Но в любом случае эксперт не ожидает, что простой трубы окажет серьезный эффект на показатели «Транснефти» в целом. По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, с учетом того что сейчас до половины нефтепродуктов и около 20–30% дизтоплива в Украину поступает из Беларуси, Киев мог бы быть заинтересован в использовании трубопровода не только для транзита в Венгрию, но и для поставок на украинский рынок. Однако поставкам может помешать обострение геополитической обстановки, в рамках которой Киев воспринимает режим Лукашенко как сторонника Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».