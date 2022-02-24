Джонсон предупредил Путина 24.02.2022, 3:02

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Борис Джонсон

Премьер Британии анонсировал более жесткие санкции против РФ.

Россия может столкнуться с более жесткими санкциями в случае эскалации ситуации в Украине. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, следует из публикации о круглом столе по антироссийским ограничениям на сайте кабинета министров.

«В случае эскалации кризиса последуют более жесткие санкции для обеспечения прекращения деструктивных действий президента [России Владимира] Путина на Украине», — сказано в сообщении.

Участники встречи на Даунинг-стрит во главе с министром финансов Джоном Гленом отметили, что при необходимости Великобритания должна провести законодательные реформы для ограничения доступа России к финансовым услугам страны.

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