Джонсон предупредил Путина
- 24.02.2022, 3:02
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Премьер Британии анонсировал более жесткие санкции против РФ.
Россия может столкнуться с более жесткими санкциями в случае эскалации ситуации в Украине. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, следует из публикации о круглом столе по антироссийским ограничениям на сайте кабинета министров.
«В случае эскалации кризиса последуют более жесткие санкции для обеспечения прекращения деструктивных действий президента [России Владимира] Путина на Украине», — сказано в сообщении.
Участники встречи на Даунинг-стрит во главе с министром финансов Джоном Гленом отметили, что при необходимости Великобритания должна провести законодательные реформы для ограничения доступа России к финансовым услугам страны.