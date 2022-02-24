Третий аэропорт на востоке Украины закрыли 24.02.2022, 3:09

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Вслед за Харьковом и Днепром закрылся аэропорт в Запорожье.

Аэропорт в городе Запорожье временно закрыли. Об говорится в сообщении для летного состава NOTAM.

Об этом сообщает ourairports.

Аэропорт в Запорожье закрыт 23 февраля с 22:33 часов. Судя по расписанию рейсов на сайте аэропорта, это продлиться до 7.00 утра 24 февраля.

В 7:00 утра запланировал рейс Windrose Airlines/U из Запорожья в аэропорт Борисполь.

В 7:20 утра стартует рейс Motor Sich в Киев.

С вечера 23 февраля закрыли аэропорты в Харькове и Днепре. Харьковский аэропорт не будет работать этой ночью до 08:35 утра 24 февраля, Днепровский - до 7:00 утра.

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