Юрий Бутусов: Украинские военные дают отпор 24.02.2022, 7:10

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Юрий Бутусов

Российские оккупанты, по словам журналисты, пересекли границу Харьковской области.

Украинский журналист и главный редактор сайта censor.net Юрий Бутусов рассказал о последних событиях в связи с агрессией Украины против России:

— Россия атаковала Украину и ее войска пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, прежде всего — части противовоздушной обороны авиабазы, системы управления.

Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление.

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