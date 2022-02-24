Юрий Бутусов: Украинские военные дают отпор
- 24.02.2022, 7:10
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Российские оккупанты, по словам журналисты, пересекли границу Харьковской области.
Украинский журналист и главный редактор сайта censor.net Юрий Бутусов рассказал о последних событиях в связи с агрессией Украины против России:
— Россия атаковала Украину и ее войска пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, прежде всего — части противовоздушной обороны авиабазы, системы управления.
Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление.