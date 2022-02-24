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Юрий Бутусов: Украинские военные дают отпор

  • 24.02.2022, 7:10
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Юрий Бутусов: Украинские военные дают отпор
Юрий Бутусов

Российские оккупанты, по словам журналисты, пересекли границу Харьковской области.

Украинский журналист и главный редактор сайта censor.net Юрий Бутусов рассказал о последних событиях в связи с агрессией Украины против России:

— Россия атаковала Украину и ее войска пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, прежде всего — части противовоздушной обороны авиабазы, системы управления.

Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление.

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