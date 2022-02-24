Россия начала вторжение в Украину: что происходит в городах
- 24.02.2022, 7:17
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В ряде украинских городов под утро прозвучали мощные взрывы.
О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Киев
Звуки взрывов ночью услышали жители столицы. В основном о них сообщают жители Левого берега. Взрывы слышны на Виноградаре, Соломенском районе, на Печерске.
Харьков
О взрывах также сообщают жители Харькова. По их свидетельству, в некоторых районах пропала вода. Пока не известно, связано ли это со взрывами. Взрывы прозвучали около 5 утра.
Борисполь
Из Борисполя сообщают, что взрывы слышны как и в городе, так и в районе аэропорта.
Днепр
Дніпро, сел. Мирне pic.twitter.com/9hQN6tVaoV— Крейсерка 🇺🇦 (@Battlecruiser_a) February 24, 2022
В Днепре горожане сообщают о звуках выстрелов, которые начали звучать около 5:30.
Одесса
🇺🇸 AIR SIREN SOUNDING MAINTENANT À KYIV - ABC NEWS— Jaime Horta 😎🇵🇹⚛🇨🇵☯️🇧🇷 (@JaimeHorta17) February 24, 2022
-RAPPORTS NON CONFIRMÉS DE NAVIRES DÉBARQUANT PRÈS DE MARIUPOL.
🇷🇺🇺🇦⚡️ Mariupol pic.twitter.com/hAapMHYyfH
В Одессе также сообщают о сильных взрывах - около 5:00 и 5:10.
Мариуполь
Жители Мариуполя сообщают о масштабных взрывах и вспышках.
Черниговская область
Жители пограничной с Беларусью областью сообщают о мощных взрывах. В частности, вблизи белорусской границей со стороны Чернобыля.
Сумская область
Жители города Бурыня Сумской области сообщают, что слышны выстрелы.