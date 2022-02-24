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Глава МИД Украины: Мы будем защищаться и победим

  • 24.02.2022, 7:30
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Глава МИД Украины: Мы будем защищаться и победим
Дмитрий Кулеба

Мир может и должен остановить Путина.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением:

— Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и одержит победу. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас.

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