Украина закрывает воздушное пространство
- 24.02.2022, 7:38
Пространство для движения гражданских самолетов закрыто.
Об этом сообщают в пресс-службе «Украэроруха».
«Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00.45 utc ( 2.45 по киевскому времени) ОЦВД Украины — согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положение об использовании воздушного пространства Украины приняло срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства», — говорится в сообщении.