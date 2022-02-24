Геращенко: Вторжение началось, Россия обстреливает Украину из артиллерии

Геращенко: Вторжение началось, Россия обстреливает Украину из артиллерии1
- 24.02.2022, 7:47
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Советник главы украинского МВД заявил о заходе российской бронетехники в Сумской области.
Вдоль границы Украины и в крупных городах страны Россия начала обстрелы, в том числе из "Градов". Об этом в "Фейсбуке" сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", – написал он.
Геращенко перечислил объекты, которые подверглись обстрелам, он также сообщает о заходе бронетехники через пункт пропуска "Бачевск" в Сумской области.
Советник главы МВД назвал происходящее "новой геополитической реальностью".
"Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет третья мировая война. С нами правда! С нами Господь! Мы защищаем свою землю! Победа будет за нами!", – заявил Геращенко.